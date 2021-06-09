Неизвестные напали на офис украинской оппозиционной партии в Мариуполе

Группа неизвестных напала на офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Мариуполе и устроила погром. Сообщение об этом появилось на официальном сайте объединения.

Инцидент произошел в ночь на среду, 9 июня. Вандалы разгромили фасад здания, сорвали символику и разрисовали окна и стены изображениями повешенных людей. Это нападение стало уже пятым за последние восемь месяцев.

«Несмотря на переданные видеозаписи, правоохранители до сих пор не нашли нападавших. Написаны заявления в полицию, открыты дела, но следствие не продвигается», — говорится в сообщении.

Руководство ОПЗЖ связывает погромы с активной позицией фракции в местном городском совете. «[Это] подталкивает наших политических оппонентов к погромам и попыткам запугивания с использованием праворадикалов», — уверены депутаты.

Ранее представители нескольких националистических группировок во Львове избили уличных музыкантов из-за песен на русском языке, а после публично призвали «насиловать московских сук». «Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — прокомментировали нападавшие свой поступок.