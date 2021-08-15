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Российские чиновники устроили поножовщину на празднике

В Челябинской области чиновник пырнул своего коллегу во время празднования
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Челябинской области два российских чиновника устроили поножовщину. Об этом стало известно агентству URA.RU.

Сообщается, что инцидент произошел в администрации Кунашакского района в ночь на субботу, 14 августа. Один пострадавший в данный момент находится в реанимации.

«Сотрудники отмечали один из праздников в комнате при гараже для водителей. Сотрудник ЖКХ поссорился с коллегой и пырнул его. Весь двор был в крови», — сообщил агентству очевидец.

Имена участников конфликта не называются. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов и представители полиции от комментариев отказались.

Ранее задержали депутата от КПРФ Александра Котелевского после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который работал над его заказом. В ночь на 5 августа обвиняемый выпивал с 38-летним потерпевшим, рабочим Ильфатом Тутхнеевым, в его мастерской. Тутхнеев должен был приготовить сувенир к свадьбе депутата, однако между ними произошла ссора. Котелевский избил инвалида — от травм позвоночника и черепа он скончался. У погибшего остались жена и двое детей.

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