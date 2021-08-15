Чиновник назвал российский город «жопой мира»

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков назвал город Петровск-Забайкальский «жопой мира». Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram.

«Если есть в мире жопа, то это здесь. Речь исключительно про дороги», — так подписал фото, на котором изображен указатель на Петровск-Забайкальский, Кумарьков.

Чиновник добавил, что проехал 558 километров по гравийной дороге.

Позже министр выложил еще один пост в котором написал, что Петровск-Забайкальский «потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей», однако дороги оставляют желать лучшего. Также он рассказал, что находится в отпуске.

«Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины второй, действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль», — заявил Кумарьков и добавил, что не склонен «лакировать» выражения, а его впечатление от дорог можно назвать «новой искренностью».

Ранее сообщалось, что советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жалующихся россиян «ноющей кучей дерьма».Так он прокомментировал недовольство жителей регионального центра, которые высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.