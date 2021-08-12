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Назвавший жалующихся россиян «ноющей кучей дерьма» политик подтвердил свои слова

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Фото: Alexander Manzyuk / Reuters
Назвавший жалующихся красноярцев «ноющей кучей дерьма» советник губернатора объяснился

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов прокомментировал скандал, возникший после того, как он назвал «ноющей кучей дерьма» жителей регионального центра, которые высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что тот во время посещения города не заметил смога от природных пожаров. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Человек приехал в гости, сказал приятное, ничего плохого сказать не хотел, его облили тоннами дерьма и продолжают поливать, уже и в следующие посты приходят», — заявил чиновник.

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Советник губернатора не стал извиняться за свои слова, отметив, что не удалял свой пост на Facebook. Запись скрыла администрация социальной сети после того, как на нее пожаловалось большое число пользователей.

«Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох, Россия не так уж плоха. (…) Они вызрели в парадигме "Мы все умрем" — "надо валить", но валить они не хотят или не могут, поэтому сидят и ноют. И упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод», — объяснился Агафонов.

Ранее жители Красноярска оставили возмущенные комментарии в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который опубликовал пост о посещении города, не упомянув о ситуации со смогом. После этого он закрыл комментарии к публикации, признав, что «совершил глупость», указав, что был только в центре города. Комментируя это, Андрей Агафонов заявил, что ему стыдно за этих людей, а также назвал их «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом».

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