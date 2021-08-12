Россия
 
Последние новости
Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
Возвращающихся с Украины американок обвинили в создании угрозы для пассажиров
В Литве пропажу важных документов из МИД связали с массовыми акциями протеста
Жители Петербурга пожаловались на «рыжий» воздух
Украина захотела выйти в мировые лидеры по экспорту оружия
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
ФНС отреагировала на сообщения о платившем налоги за россиян сотруднике
Девушка решила отомстить парню и выбросила его PlayStation 5 с балкона
Новости партнеров
Прослушать новость

Губернатор объяснил премии на 214 миллионов словами «чиновники тоже люди»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Российский губернатор объяснил премии на 214 миллионов словами «чиновники тоже люди»

Губернатор Тюменской области Александр Моор выписал премии на 214 миллионов рублей местным чиновникам и объяснил свой поступок словами «чиновники — это тоже люди». Об этом сообщает Znak.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

«Чиновники — это тоже люди. Они эффективно стараются работать. И должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются. Мы получили федеральный грант, в том числе на социально-экономические достижения нашего региона. По совокупности всех оценок. И именно эти средства мы распределили», — рассказал губернатор.

16 июля, как пишет портал 72.ru, губернатор подписал постановление, согласно которому 214,3 миллиона рублей средств федерального бюджета уйдут на «стимулированием органов местного самоуправления». Больше всех получат чиновники из Тюмени — 48 миллионов 245 тысяч рублей, далее Тюменский район — 18 миллионов 663 тысячи рублей и Тобольск, там госслужащие в качестве премии получат 11 миллионов 462 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский губернатор объяснил дефицит сахара в магазинах заготовкой варенья
Бывшего российского губернатора оштрафовали за скандальные ДТП
Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки