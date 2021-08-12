Губернатор объяснил премии на 214 миллионов словами «чиновники тоже люди»

Губернатор Тюменской области Александр Моор выписал премии на 214 миллионов рублей местным чиновникам и объяснил свой поступок словами «чиновники — это тоже люди». Об этом сообщает Znak.

«Чиновники — это тоже люди. Они эффективно стараются работать. И должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются. Мы получили федеральный грант, в том числе на социально-экономические достижения нашего региона. По совокупности всех оценок. И именно эти средства мы распределили», — рассказал губернатор.

16 июля, как пишет портал 72.ru, губернатор подписал постановление, согласно которому 214,3 миллиона рублей средств федерального бюджета уйдут на «стимулированием органов местного самоуправления». Больше всех получат чиновники из Тюмени — 48 миллионов 245 тысяч рублей, далее Тюменский район — 18 миллионов 663 тысячи рублей и Тобольск, там госслужащие в качестве премии получат 11 миллионов 462 тысячи рублей.

