Российский губернатор объяснил дефицит сахара в магазинах заготовкой варенья

Супермаркеты Екатеринбурга объявили о том, что с их прилавков исчез сахар. Об этом сообщает портал E1.RU.

Местные жители начали жаловаться на нехватку сахара в магазинах еще в конце июля. На их жалобы ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Причину дефицита Куйвашев увидел в сезонном заготовлении варенья. Как объяснил губернатор, поскольку для варенья нужен сахар, то вырос и спрос на продукт — в 2,5 раза. Он отметил, что получает от россиян сообщения о нехватке сахара уже вторую неделю, но призвал не беспокоиться.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

«Не переживайте! Сахар не закончился. Вчера я отправил проверку в распределительные центры. Там достаточно запасов, чтобы заполнить все магазины региона», — заверил губернатор.

Точку зрения региональных властей поддержали и местные предприниматели. Владелец сети магазинов «Елисей» Александр Оглоблин заверил, что нехватка сахара в продуктовых магазинах — летняя тенденция. «Летом, учитывая то, что у вас мама или бабушка закатывает варенье, вполне естественно, что спрос вырастает. Проблем с поставками сахара у нас нет», — сказал он.

О летнем дефиците сахара россиян предупредили еще в феврале. Эксперты и участники рынка называли причиной дефицита замороженные цены, неурожай и активность скупщиков из Казахстана.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года кабмин заключил ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице.