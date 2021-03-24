Власти России не поверили в дефицит сахара

Минсельхоз опроверг предположения о возможном дефиците сахара в России как следствии государственного регулирования цен на него. В ведомстве призвали не верить сообщениям о перебоях с поставками, поскольку страна обеспечена необходимыми объемами продукта, передает РИА Новости.

В текущем году стабильность ситуации, подчеркнули в Минсельхозе, обеспечит расширение посевных площадей под сахарной свеклой, и поддержка отрасли — возмещение затрат на производство и реализацию продукции и льготные кредиты. Чиновники не исключили и применение мер таможенно-тарифного регулирования.

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Накануне сразу несколько ретейлеров пожаловались, что производители отказываются выполнять заявки на поставку сахара по ценам, которые зафиксированы договоренностями с правительством. Торговые сети указали, что после завершения старых контрактов заключить новые невозможно, а в аукционах, где ранее участвовали более 25 производителей, теперь осталось не более одного или двух.

Производители сахара в свою очередь отмечают, что продавцы увеличили запросы, хотя отгружают им не меньше, чем год назад. Эксперты считают, что дисбаланс мог быть связан с желанием компаний успеть купить сахар дешево.

Рынок ожидал завершения соглашений о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло, однако правительство решило продлить их как минимум на два месяца. По условиям сделки, литр дешевого подсолнечного масла должен стоить не дороже 110 рублей, а килограмм сахара — 46 рублей.