Россиян предупредили о дефиците сахара

Россияне этим летом могут столкнуться с дефицитом сахара, предупредили участники рынка. Причиной этого они называют замороженные цены, неурожай и активность скупщиков из Казахстана, пишет VTimes.

Материалы по теме Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Дефицит, вероятно, наступит в июле. В правительстве про проблему знают, но конкретного решения пока нет, рассказал источник издания. Цены на сахар были заморожены в декабре 2020 года по поручению президента страны Владимира Путина. В магазинах стоимость не должна превышать 46 рублей за килограмм, а заводы должны продавать сахар не дороже 36 рублей.

В результате по этим ценам продукт начали покупать и спекулянты. К весне ситуация усугубится, потому что сахар по 36 рублей продавать никто не хочет и не будет, говорят эксперты. На мировом рынке сахар подорожал до максимума почти за три года (до 480 долларов за тонну).

Активно скупает российский сахар Казахстан, которому выгодна такая цена. Кроме того, из-за неурожая производство сахара в нынешнем сезоне оказалось самым низким за последние пять лет. В феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что заморозка цен в России не сработала.

Ранее российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Среди причин — неурожай в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос.