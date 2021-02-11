Россияне столкнулись с нехваткой бананов

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди них неурожай в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. Еще одним фактором стало то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.

Представители компаний утверждают, что ситуация может улучшиться в течение нескольких недель. Также они успокоили, что конечным покупателям не стоит ожидать повышения цен, поскольку бананы являются «одной из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине».

В сентябре 2020 года газета El Comercio предупредила, что в мире может начаться дефицит бананов из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре. Из-за вулканической активности экспорт фруктов может рухнуть на 25-30 процентов — это эквивалентно полутора миллионам коробок. Тогда из-за сильных выбросов пепла пострадали по меньшей мере 83 тысяч гектаров земель, среди них и провинции, где выращивают бананы.

Ранее стало известно, что самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил. Так, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в тройку самых популярных покупок вошел майонез.