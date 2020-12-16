Российские торговые сети отчитались о своих наценках

После объявления крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») о снижении цен до закупочных на семь категорий товаров, его конкуренты отчитались о собственных инициативах, сообщает РИА Новости.

Представитель торговой сети «Магнит» указал, что наценка на социально значимые товары у них и так на минимальном или нулевом уровне. По его словам, проблема их подорожания связана с ростом закупочных цен.

В «Ашане» рассказали, что на такие товары, как капуста, картофель, лук, морковь, огурец, бананы, охлажденная курица, сахар, подсолнечное масло, наценки почти нет. Некоторые из них продаются по цене даже ниже закупочной.

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X5 Retail Group объявила, что по закупочным ценам в магазинах сетей будут продаваться хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья, ультрапастеризованное молоко. Все дополнительные расходы ретейлер пообещал взять на себя.

Проблему резкого роста цен на базовые продукты поднял президент Владимир Путин. Он заявил, что ситуацию можно сравнить с дефицитом времен СССР, поскольку россиянам становятся недоступны основные товары. После этого глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал министерства, которые допустили рост.

По версии властей, причиной инфляции в отдельных категориях товаров, например подсолнечное масло и сахар, стало желание бизнесменов получить больше дохода. Чтобы не допустить этого, правительство собирается как минимум на три месяца ввести госрегулирование ценообразования.

По данным источников РИА Новости, в ближайшее время, возможно, до конца 16 декабря, производители и торговые сети должны подписать соглашение о стабилизации цен. На 17 декабря намечена большая пресс-конференция Путина, которая на этот раз пройдет в необычном формате — глава государства будет работать удаленно.