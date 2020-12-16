Крупнейшая российская сеть магазинов объявила о снижении цен

Розничная сеть Х5 Retail Group, крупнейшая в России, объявила о снижении со среды, 16 декабря, цен на семь базовых продуктов питания. Они будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Об этом пишет РБК.

В список товаров попали макароны, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья, ультрапастеризованное молоко. Участвующие в акции продукты пометят специальными ценниками. В Х5 выразили надежду, что их инициативу поддержат другие российские ретейлеры.

Материалы по теме За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

Сеть управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Все они намерены взять дополнительные расходы — аренда, логистика, зарплату персоналу, коммунальные платежи — на себя. За счет каких ресурсов траты будут компенсированы, в пресс-релизе не уточнили.

Такая инициатива возникла на фоне решения властей регулировать цены на базовые продукты питания. Президент России Владимир Путин возмутился ростом стоимости товаров, из-за чего, по его словам, у части граждан страны перестало хватать денег на еду.

После этого глава правительства Мишустин обвинил министерства в недосмотре и потребовал принять срочные меры, чтобы цены упали.

В начале текущей неделе он заявил, что соответствующие соглашения с производителями должны заключить до 20 декабря. Их действие, предположительно, продлится до конца первого квартала 2021 года.

В правительстве полагают, что заморозка цен на ряд категорий базовых товаров не скажется на стоимости других. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство проследит за ситуацией, хотя поводов для повышения нет. Впрочем, ранее Евтухов отмечал, что объективных причин для роста цен на подорожавшие продукты также не было, а виноваты в этом бизнесмены.