Продажи сахара и подсолнечного масла рухнули после реакции властей на рост цен

Продажи сахара и подсолнечного масла в январе рухнули на 12 и 19 процентов соответственно по сравнению с декабрем. Такие данные представил крупнейший в России оператор фискальных данных «Платформа ОФД», пишут «Известия».

Выводы сделаны на основе анализа 44 миллионов товарных чеков в сутки с 1 миллиона онлайн-касс по всей стране. При этом средний чек на подсолнечное масло вырос на 2,4 процента, до 107 рублей, а на сахар сократился на 5,5 процента, до 52 рублей.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

По мнению экспертов, такая ситуация связана с реакцией властей на рост цен в конце прошлого года. На фоне многочисленных тревожных сообщений граждане начали скупать продукты, и эти запасы еще не кончились.

Покупки в январе, как правило, ниже декабрьских, однако почти по всем категориям продовольственных товаров, за исключением сахара и подсолнечного масла, торговля зафиксировала рост.

На подорожание ряда базовых категорий продуктов в начале декабря прошлого года обратил внимание президент страны Владимир Путин. Он обвинил чиновников в недосмотре, а производителей — в переносе колебаний мирового рынка на внутренний. После этого правительство начало устанавливать предельные цены.

На прошлой неделе на встрече с Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что принятые меры сработали не в полном объеме, и остановить рост цен не удалось. Из-за этого чиновники начали активно общаться с производителями и ретейлерами, чтобы заставить их удержать инфляцию за свой счет.