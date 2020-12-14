Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил увольнением чиновникам, которые будут замечены на подпольных новогодних вечеринках в период пандемии COVID-19. Его слова передает РИА Новости.

Травников отметил, что чиновникам важно демонстрировать приверженность соблюдению всех вынужденных мер. Нарушителей будут искать с помощью рейдов, добавил губернатор.

Он также призвал ответственные органы и чиновников собирать информацию о развлекательных и организациях общепита, которые планируют незаконные новогодние вечеринки.

По информации РИА Новости, две недели назад губернатор поручил лишить части премии чиновников, которые приняли участие в массовом мероприятии, игнорируя соблюдение эпидемиологических мер.

Ранее Андрей Травников запретил местным чиновникам заваливать жителей региона, которые обращаются к ним с просьбами, цитатами из законов вместо прямых ответов на поставленные вопросы.