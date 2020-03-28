В Новосибирске нашли способ обойти карантинные меры против коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал постановление, в котором рекомендовал, а не запретил работу торговых центров в дни, объявленные нерабочими в связи с распространением коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, данная формулировка по сути позволяет юрлицам и частным предпринимателям продолжить работу, несмотря на призывы федеральных властей к гражданам соблюдать режим самоизоляции в целях безопасности. Как отмечает «Сиб.фм», 28 марта, несмотря на объявленный карантин, в Новосибирске продолжают работать многие торговые центры и торговые точки, в том числе непродовольственные: к примеру, по словам журналистов, работает один из строительно-хозяйственных гипермаркетов, и там наблюдается «огромный поток покупателей».
В ряде торговых центров арендаторам предложили самостоятельно решить, работать или нет, пишет издание. В итоге все они функционируют, а свою работу продолжают почти все магазины внутри них, в том числе, например, магазины одежды и обуви.
Президент России Владимир Путин в обращении к нации 26 марта объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Он настоятельно призвал граждан соблюдать в эти дни режим самоизоляции, отказаться от посещения многолюдных мест, общественного транспорта и встреч. Данная мера призвана снизить темпы распространения коронавируса в России.
В связи с указом главы государства во многих регионах были закрыты непродовольственные магазины, ограничена работа заведений общественного питания и передвижения на общественном транспорте.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения