В Новосибирске нашли способ обойти карантинные меры против коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал постановление, в котором рекомендовал, а не запретил работу торговых центров в дни, объявленные нерабочими в связи с распространением коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, данная формулировка по сути позволяет юрлицам и частным предпринимателям продолжить работу, несмотря на призывы федеральных властей к гражданам соблюдать режим самоизоляции в целях безопасности. Как отмечает «Сиб.фм», 28 марта, несмотря на объявленный карантин, в Новосибирске продолжают работать многие торговые центры и торговые точки, в том числе непродовольственные: к примеру, по словам журналистов, работает один из строительно-хозяйственных гипермаркетов, и там наблюдается «огромный поток покупателей».

В ряде торговых центров арендаторам предложили самостоятельно решить, работать или нет, пишет издание. В итоге все они функционируют, а свою работу продолжают почти все магазины внутри них, в том числе, например, магазины одежды и обуви.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации 26 марта объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Он настоятельно призвал граждан соблюдать в эти дни режим самоизоляции, отказаться от посещения многолюдных мест, общественного транспорта и встреч. Данная мера призвана снизить темпы распространения коронавируса в России.

В связи с указом главы государства во многих регионах были закрыты непродовольственные магазины, ограничена работа заведений общественного питания и передвижения на общественном транспорте.

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