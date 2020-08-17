Губернатор запретил чиновникам заваливать россиян цитатами из законов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил чиновникам заваливать жителей региона, которые обращаются к ним с просьбами, цитатами из законов вместо прямых ответов на поставленные вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. (…) Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — рассказал Травников.

По его словам, мужчина сравнил ситуацию с поломкой автомобиля. Будто он приехал в сервис, а ему вместо ремонта вручили инструкцию, как самому этот ремонт провести. Губернатор подчеркнул, что чиновники должны не обучать россиян законодательству, а помогать им решать возникшие проблемы. «Это касается любых наших действий — и личных приемов, и переписки, в конце концов, оказания государственных и муниципальных услуг», — подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект, который обяжет чиновников соблюдать правила русского языка. Депутаты посетовали на то, что им в руки часто попадают неграмотно написанные документы. Теперь знание речевых норм будет учитываться и при отборе на государственные должности.