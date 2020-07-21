Российский чиновник пожаловался на сломавшего ему колено полицейского

Заместитель главы отдела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по газовой промышленности Максим Тимофеев пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на сломавшего ему колено полицейского. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «Коммерсантъ».

В ноябре 2019 года 80-летняя мать российского чиновника попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Она рассказала, что ее избил сын. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Тимофеева доставили в отдел полиции, где он заявил, что его мать частично обездвижена и ударилась, когда упала при попытке встать с кровати.

В отделе полиции чиновника избили, он получил телесные повреждения в виде перелома коленного сустава правой ноги со смещением. Адвокаты утверждают, что их подзащитного волокли мимо угла и сломали сустав, нажав на ногу, как на рычаг. Сейчас чиновник ходит, но он уверен, что последствия от травмы останутся на всю жизнь.

В конце ноября 2019 года после допроса и полученной травмы Тимофеев был помещен в СИЗО по решению Тверского районного суда Москвы. Ему оказали первую помощь, но срочную операцию, в которой он нуждался, провели только через два дня в тюремной больнице. Впоследствии его мать изменила показания и сообщила, что сын не виноват. Из ФАС Максим Тимофеев уволен не был.

21 января сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал первую в России жалобу на бездействие МВД. Ее подал житель Подмосковья Андрей Ястребов, который обращался в полицию из-за пропавшей матери.

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