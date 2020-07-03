Чиновников обяжут выучить правила русского языка

Российских чиновников обяжут выучить правила и нормы литературного русского языка. Законопроект по контролю соблюдения этих нововведений по поручению президента России Владимир Путина готовит Минтруд. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что по законопроекту знание русского языка будет учитываться при отборе чиновников на должности. Ведомство обещает внести его в Госдуму до 15 сентября текущего года.

В большинстве фракций идею поддержали. «Хорошее знание русского языка — это признак высокой культуры человека. Совершенно очевидно, что чиновник должен быть образованным и культурным», — подчеркнул первый зампред партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

При этом депутат Ярослав Нилов рассказал, что в его руки часто попадают документы с разного родами ошибками. Часто не соблюдаются правила пунктуации, а также правописание частицы «не». По словам зампреда фракции КПРФ Валентина Шурчанова, проблема заключается также в бюрократизации языка чиновников. «Читаешь и понять невозможно, что хотел сказать тот или иной чиновник», — посетовал Шурчанов.

Кроме того, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова отметила, что сложный бюрократический язык порождает проблемы с трактованием документов. Необходимо, как считает Дудова, чтобы все официальные бумаги стали понятными и однозначными.

Подобная инициатива была предложена и в прошлом году в Ярославле. Там для чиновников организовали специальный курс, рассчитанный на 26 часов. Муниципальные служащие занимались после работы, писали диктанты и делали работу над ошибками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!