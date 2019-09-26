Ярославских чиновников обязали выучить русский язык

В Ярославле чиновников обязали выучить русский язык, для них организованы специальные курсы. Об этом сообщает Общественное телевидение России (ОТР) в четверг, 26 сентября.

Уроки русского языка входят в обязательный курс повышения квалификации. По словам организаторов, особое внимание на занятиях уделяется многозначным словам и переносным значениям.

Курс рассчитан на 26 академических часов и продлится три недели. Муниципальные служащие занимаются после работы, пишут диктанты и делают работу над ошибками.

Как пишут журналисты ОТР, желающих учиться оказалось больше, чем мест для обучения.

«Считаю, что любому человеку, в том числе и муниципальному служащему, эти знания необходимы. Мы — русские люди — должны уважительно относиться к родному языку», — сказала референт мэра Ярославля Екатерина Ласточкина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!