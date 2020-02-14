Российских чиновников оденут в военизированную форму

Чиновников административных инспекций и управ Белгорода обяжут носить форму, внешне похожую на военную. Об этом «Подъему» рассказал мэр города Юрий Галдун, сообщается в Telegram-канале издания.

По его словам, похожую военизированную одежду носят работники территориальных управлений федеральных ведомств. «Этот вариант формы уже используется всеми региональными надзорами (строительный, жилищный, экоохот, Роспотреб)», — сказал Галдун.

Новые требования к внешнему виду вступят в силу 1 марта.

В конце января в Крыму две чиновницы пришли в шубах поздравлять блокадников и подарили им пироги с мясом. Одна из женщин, глава Керченского городского совета Мая Хужина, позднее заявила, что ей не стыдно за произошедшее, и подарки они с коллегой покупали за собственные деньги. Гешением горсовета Хужина и ее заместитель Лариса Щербула были отправлены в отставку.

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