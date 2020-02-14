Российский губернатор пожелал каждой семье войны

«Эхо Москвы в Оренбурге»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» оговорился и пожелал каждой российской семье войны. Перед его речью ветеранам показали презентацию о вкладе региона в Победу с ошибками. Видео концерта опубликовано в YouTube-канале «Эхо Москвы в Оренбурге».

«Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», — заявил губернатор на открытии концерта. В продемонстрированном зрителям ролике ошибочно была указана дата 40 августа 1941 года и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин».

Скриншот из видео «Эхо Москвы в Оренбурге» на YouTube 1 /2

В правительстве Оренбургской области «Эху Москвы в Оренбурге» сообщили, что на концерте была показана черновая версия видео. Она же была выложена в соцсетях губернатора и вскоре удалена из-за возмущения пользователей сети. Допущенные ошибки в правительстве региона объяснили тем, что ролик был подготовлен силами пресс-службы без выделения дополнительных средств из бюджета.

В правительстве также принесли извинения и обещали представить видео с исправленными ошибками в ближайшее время. Высказывание губернатора в пресс-службе комментировать не стали.

По данным издания, концерт посетили более 3,5 тысячи человек, среди которых — ветераны, труженики тыла, дети войны, чиновники, духовенство, общественные деятели, жители города и журналисты. Прямую трансляцию с мероприятия вел «ОРТ-Планета», однако впоследствии ролик был удален из аккаунта телеканала на YouTube.

30 января стало известно, что глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. В результате Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку.

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