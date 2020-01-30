Пришедшие в шубах дарить блокадникам «батоны» чиновницы подали в отставку

Глава Керченского городского совета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку после случая с поздравлением блокадников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

«Закономерный итог. "Единая Россия" добилась отставки двух чиновниц "в шубах", взворвавших сегодня паблик. Дамы написали заявление по собственному желанию. Справедливое решение. Хватит уже такого "хлеба" и таких "зрелищ"», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Наталья Поклонская назвала дурацким и оскорбительным поздравление чиновниц. Она заявила, что нормальных людей от подобного поступка «злоба берет». Депутат также призвала россиян не переусердствовать в погоне за патриотизмом, поскольку, по ее мнению, «это выглядит убого».

30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий.

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