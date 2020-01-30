Глава Крыма потребовал уволить подаривших блокадникам «батоны» чиновниц в шубах

Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал увольнения чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им похожие на «батоны» пироги с мясом. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры», — отметил глава республики. Он заявил, что после инцидента с подарками глава Керченского городского совета Мая Хужина, опубликовавшая в соцсети фотоотчет о поздравлении блокадников, а также остальные депутаты должны быть уволены, лишены мандатов и исключены из партии «Единая Россия».

«Вся эта дикая история <...> выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!» — заявил Аксенов. По его словам, в отношении принимавших участие в акции чиновников будет проведено служебное расследование.

30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий.

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