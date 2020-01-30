Пришедшие в шубах дарить блокадникам «батоны» чиновницы объяснились

Поздравление крымскими чиновницами в шубах керченских блокадников, которым они вручили похожие на «батоны» пироги с мясом, объяснили спешкой. Одна из участниц акции, пресс-секретарь Керченского городского совета Диана Ушакова заявила радиостанции «Говорит Москва», что членам делегации было некогда снять верхнюю одежду, поскольку каждому ветерану они могли уделить лишь по пять минут.

Она отметила, что удивлена такой реакцией на жест чиновников, поскольку подаренные «батоны» нельзя расценивать как «нищенскую подачку» — это пироги «ручной работы». «А что надо было сделать людям? 11 человек [блокадников], мы просто объехали блокадников и поздравили их с этой датой, полного снятия блокады Ленинграда», — сказала Ушакова.

В администрации города в свою очередь заявили радиостанции, что не имеют никакого отношения к поздравлению чиновниц в шубах. Эту акцию инициировал горсовет, тогда как глава администрации вручил ветеранам по «большому пакету с продуктами».

Ранее депутат Наталья Поклонская назвала дурацким и оскорбительным поздравление чиновниц. Она заявила, что нормальных людей от подобного поступка «злоба берет». Депутат также призвала россиян не переусердствовать в погоне за патриотизмом, поскольку, по ее мнению, «это выглядит убого».

30 января стало известно, что глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что дарить такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru