Подарившая блокадникам «батоны» чиновница заявила об отсутствии чувства вины

Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, которая ранее подарила блокадникам «батоны», заявила об отсутствии чувства вины за акцию. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

«Цветы и караимские пироги были приобретены за личный счет, никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб», — сказала Хужина.

Комментируя свою отставку, она сравнила себя с солдатом, выполняющим приказы. Хужина подчеркнула, что пришла поздравить блокадников не как политик и чиновник. В настоящий момент она остается депутатом горсовета и секретарем городской организации партии «Единая Россия».

Ранее в понедельник Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решением горсовета были отправлены в отставку на фоне скандала с блокадниками.

27 января Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников в годовщину полного снятия блокады Ленинграда навестили проживающих в Керчи 11 блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом и медали. Скромные подарки от чиновниц, которые были одеты в шубы, вызвал волну критику в обществе. Поступок чиновниц осудил и глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, такие люди не должны работать в органах власти и быть в рядах единороссов.

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