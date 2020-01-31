Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им похожие на «батоны» пироги с мясом. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Это была глупость. А за такую глупость увольняют», — отметил Аксенов.

По словам республики, многое было сделано «в корне неправильно». В частности, Аксенов раскритиковал чиновниц за то, что те заходили в квартиры к блокадникам в верхней одежде и обуви. «Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай», — подчеркнул он.

По поводу подарков Аксенов сказал, что даже символы «должны соответствовать поводу и быть понятными людям». Лучшая помощь для ветеранов, по его мнению, является материальная поддержка, а не пироги с мясом в виде «батонов».

«Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом, о том, что нужно очень четко выверять каждое свое действие в публичном поле», — заявил Аксенов.

Ранее глава горсовета Керчи Мая Хужина, которая выложила фотоотчет о поздравлении керченских блокадников с пирогами с мясом и медалями, во второй раз подала в отставку. Накануне она уже пыталась это сделать, но затем сообщила, что пошла на этот шаг, «поддавшись сиюминутной женской слабости», после чего забрала заявление об увольнении.

30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами поздравили местных блокадников 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Всего таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. Позднее в тот же день выяснилось, что батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом, который передало татарское сообщество.

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