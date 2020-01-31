Глава горсовета Керчи снова передумала и подала в отставку

Глава горсовета Керчи Мая Хужина снова передумала и подала в отставку. Этот вопрос вынесут на рассмотрение в ходе внеочередной сессии представительного органа, которая состоится в понедельник, 3 февраля. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает РИА Новости.

Накануне, 30 января, Хужина уже подавала в отставку, но затем сообщила, что пошла на этот шаг, «поддавшись сиюминутной женской слабости», после чего забрала заявление об увольнении. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал ее действия ересью и наглостью. Он потребовал уволить главу горсовета и ее заместительницу Ларису Щербулу, отметив, что готов сделать это лично на заседании представительного органа в понедельник.

Ранее сообщалось, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами поздравили местных блокадников 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Всего таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали.

Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно, и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. Позднее в тот же день выяснилось, что батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом, который передало татарское сообщество.

Одна из поздравленных чиновницами блокадниц поблагодарила их и подчеркнула, что это происходит каждый год. Она рассказала, что получила в подарок букет цветов, медаль и пирог с мясом. «Я очень благодарна такому вниманию. Это очень символично. Те 125 граммов хлеба, которые мы получали на детскую карточку», — отметила женщина.

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