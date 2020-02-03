Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула отправлены в отставку после скандала с поздравлением блокадников батонами. Решение принято на внеочередной сессии горсовета, сообщает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи 11 блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом и медали. Подарки вызвали общественный резонанс. Особое внимание люди обращали на то, что чиновницы пришли в шубах. Наиболее подходящим подарком пользователи называли путевки в санаторий.

Из-за волны критики в интернете Хужина подала в отставку, однако потом отозвала свое заявление. Желание уволиться она объяснила сиюминутной слабостью. Однако после она вновь изменила решение и написала заявление об уходе.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов считает, что таких людей не должно быть в органах власти. Он также призвал исключить чиновниц из партии «Единая Россия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость. При этом он призвал разбираться в каждом конкретном случае.

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