Оценены наряды пришедших в шубах к блокадникам чиновниц с «батонами»

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил наряды чиновниц, которые пришли дарить блокадникам «батоны» в меховых шубах. На эту тему он порассуждал в беседе с корреспондентом «Инфо24».

Васильев считает, что женщинам следовало одеться скромнее, поскольку приходить в дорогих шубах к людям, находящимся в затруднительном финансовом положении, — нетактично.

Эксперт предположил, что на чиновницах могли быть изделия, изготовленные из популярного искусственного меха. Вместе с тем он подчеркнул, что блокада — очень трагическое событие и даже экошубы в этом случае неуместны.

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Ранее сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина рассказала в соцсетях, как они с коллегами поздравили местных блокадников в день снятия блокады Ленинграда. Всего таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Комментаторы пристыдили женщин и отметили, что ветеранам можно было подарить, например, путевки в санаторий.

Позднее выяснилось, что батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом, переданным татарским сообществом.

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