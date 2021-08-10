Россиянин ранил ножом двух пожилых пациентов больницы

В больнице Санкт-Петербурга россиянин ранил ножом двух пожилых пациентов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 8 августа. В коридоре нейрохирургического отделения 50-летний россиянин в ходе конфликта ранил пациентов 70 и 72 лет.

Как сообщили в МВД, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Нападавший задержан, начата проверка.

Ранее сотрудник ресторана в центре Москвы устроил поножовщину. Он ранил коллегу, по предварительным данным, из-за спора о графике работы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.