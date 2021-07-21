Появилось видео поножовщины поваров дорогого ресторана в центре Москвы

Видео поножовщины поваров из-за графика работы в дорогом ресторане в центре Москвы опубликовал Telegram-канал 112.

На появившихся кадрах видно, как сотрудник ресторана в черной одежде начинает драку. Когда он нападает на коллегу, у него в руке оказывается нож. Мужчина замечает это и начинает бить агрессора кулаками по голове и туловищу. Сотрудники ресторана пытаются утихомирить повара с ножом, заломив ему руки. На этом видеозапись заканчивается.

Инцидент произошел на Трубецкой улице. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге на кухне санатория два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда. 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки доставили в больницу. Другого участника драки задержали.