Россия
 
Последние новости
Устроивший массовый расстрел в казанской школе признан невменяемым
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
Выбрана столица Олимпийских игр 2032 года
Женщины раскрыли способы не потеть в области декольте
Международные компании столкнулись с проблемами из-за экономных россиян
Срок полномочий президента Белоруссии ограничат
Названа цена самой дешевой квартиры у моря в Испании
Сноуден оценил возможность взломать американские телефоны
Прилавки в московских супермаркетах опустели 
Глава Крыма прокомментировал планы закрыть турсезон на полуострове
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео поножовщины поваров дорогого ресторана в центре Москвы

Перейти в «Мою Ленту»

Видео поножовщины поваров из-за графика работы в дорогом ресторане в центре Москвы опубликовал Telegram-канал 112.

На появившихся кадрах видно, как сотрудник ресторана в черной одежде начинает драку. Когда он нападает на коллегу, у него в руке оказывается нож. Мужчина замечает это и начинает бить агрессора кулаками по голове и туловищу. Сотрудники ресторана пытаются утихомирить повара с ножом, заломив ему руки. На этом видеозапись заканчивается.

Инцидент произошел на Трубецкой улице. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге на кухне санатория два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда. 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки доставили в больницу. Другого участника драки задержали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотрудник ресторана в центре Москвы устроил поножовщину в заведении
В Петербурге два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда
Полиция задержала кавказца после поножовщины в центре Петербурга