В Петербурге два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда

На кухне санатория в Курортном районе Санкт-Петербурга два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда. Об этом сообщает «Фонтанка».

О происшествии сообщил охранник курорта, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Другого участника конфликта, который орудовал ножом, 55-летнего повара, задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России.

В конце мая сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала выходца из Северного Кавказа после поножовщины в центре города. Четыре участника конфликта были госпитализированы. По версии следствия, 27-летний мужчина нанес четырем участникам конфликта ножевые ранения.