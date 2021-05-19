Совершивший тройное убийство в парке Екатеринбурга скончался в больнице

В больнице Екатеринбурга скончался Александр Кукушкин, совершивший тройное убийство в городском парке. Об этом сообщает E1.ru в своем Telegram-канале.

Утром 17 мая в парке имени Джавахарлала Неру полицейские при поддержке дежуривших там военнослужащих задержали вооруженного ножом мужчину. Он оказал активное сопротивление, поэтому к нему было применено табельное оружие. С ранением мужчину госпитализировали.

Представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый Кукушкин, 1987 года рождения, проживает в Туринском районе Свердловской области. Ранее не судим и официально не трудоустроен. Горелых пояснил, что между Кукушкиным и пострадавшими мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину. Подозреваемый увлекался холодным оружием и ножевыми боями, рассказал URA.RU его знакомый. По его словам, Кукушкин даже обучался искусству владения холодным оружием, а также занимался боевыми единоборствами и предпочитал экстремальные виды отдыха.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).