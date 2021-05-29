Полиция задержала кавказца после поножовщины в центре Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга задержала выходца из Северного Кавказа после поножовщины в центре города. Четыре участника конфликта были госпитализированы, пишет «Московский комсомолец».

По версии следствия, в пятницу, 28 мая, на одной из улиц города произошла драка, во время которой 27-летний мужчина нанес четырем участникам конфликта ножевые ранения. Пострадавших в возрасте от 29 до 37 лет доставили в больницу. Следователи предположили, что причиной драки стала личная неприязнь. Участники конфликта были пьяны.

После случившегося нападавший попытался скрыться, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит восемь лет лишения свободы.

В апреле полиция задержала около 20 человек после драки между посетителями ночного клуба на Садовой улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Четверо участников инцидента получили ножевые ранения и были госпитализированы. Правоохранительные органы установили, что конфликт произошел из-за женщины.