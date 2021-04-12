Полиция задержала 20 человек после драки и поножовщины в ночном клубе Петербурга

Полиция задержала около 20 человек после драки с поножовщиной в ночном клубе в центре Санкт-Петербурга, четыре участника которой попали в больницу. Об этом в понедельник, 12 апреля, в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, конфликт произошел в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе: сообщение о нем поступило в 04:46. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что драка произошла между двумя группами посетителей ночного клуба из-за женщины.

Около 20 человек были задержаны и доставлены в полицию. Четверо мужчин были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести: в ходе драки все они получили ножевые ранения. В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

11 апреля сообщалось, что полиция задержала десятерых мужчин после массовой драки со стрельбой у Сенной площади в Санкт-Петербурге