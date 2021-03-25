В Москве задержали напавшего на бойца Расула Мирзаева

В Москве задержали одного из нападавших в 2017 году на бойца ММА Расула Мирзаева. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в том же году поймали одного участника нападения, Расул смог опознать его — им оказался человек по имени Камиль А. Второй же нападавший успел скрыться. Однако вчера его задержали на Варшавском шоссе.

Ранее отмечалось, что пострадавший был знаком со злоумышленниками, и причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.

Мирзаев был избит в ночь на субботу на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате пострадавший был госпитализирован и прооперирован. По факту произошедшего возбудили дело по статье («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ в августе 2011 года, когда во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание. В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.