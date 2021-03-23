Напавшего на военного актера сериала «След» отправили под домашний арест

Таганский районный суд столицы отправил под домашний арест актера из сериала «След» Андрея Лаврова по делу об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении Лаврова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 мая 2021 года», — рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее сообщалось, что на Лаврова завели уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти. Дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») заведено в отношении мужчины, который с ножом в руке попытался напасть на инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в центре Москвы. Статья предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

20 марта стало известно, что Лавров был задержан полицией после того, как подошел к инспектору и начал выкрикивать угрозы убийством в его адрес. Артист дал признательные показания.