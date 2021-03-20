Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео

Момент нападения актера Андрея Лаврова на военного с ножом попал на видео. Ролик опубликован на канале Mash в Telegram. На кадрах видно, как актер подошел к инспектору военной автоинспекции (ВАИ) с ножом в районе Кузнецкого моста. После этого артист в одном ботинке перешел через дорогу.

Инцидент с участием актера произошел вечером в пятницу, 19 марта, в центре Москвы. Он подошел к инспектору и, держа в руке нож, стал выкрикивать угрозы убийством. В итоге артиста задержали, информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала, причины конфликта не раскрываются.

Андрей Лавров известен по сериалам «След» и «Универ». Также он играл в таких картинах, как «СОБР», «Балабол», «Кулагин и партнеры» и многих других.