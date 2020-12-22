МВД возбудило дело об избиении актера Прилучного

В Калининграде возбуждено уголовное дело после избиения актера Павла Прилучного. Об этом во вторник, 22 декабря, со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Светлану Поставничую сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По словам руководителя пресс-службы, более детальная информация не разглашается в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что стала известна причина избиения Прилучного. Артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто из них сильнее. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.