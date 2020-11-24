Полиция пришла к хозяину ночного клуба из-за избитого Прилучного

Полиция Калининграда собирается опросить владельца клуба «Завод» Владимира Семенова после анонимного заявления о том, что тот якобы подрался с актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 24 ноября.

Согласно показаниям свидетеля, Прилучный и Семенов подрались на втором этаже заведения. После получения заявления полиция пришла в клуб, однако не смогла встретиться с его хозяином. Отмечается, что тот вскоре прибудет в отделение полиции с адвокатом.

О том, что полиция Калининграда проводит проверку по факту получения Прилучным травм, ранее писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Уточнялось, что сотрудники полиции проверяют версию об избиении артиста «в ходе личного конфликта». Информация о том, что на Прилучного напал владелец клуба, ранее появилась в газете «Комсомольская правда».

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявил, что упал и ударился головой.