Культура
 
Последние новости
Захвативший в заложники шестерых детей петербуржец сдался полиции
Женщины массово добавили контрацептивы в шампунь и запустили тренд
Белорусские спортсмены выступили в поддержку Лукашенко
Соседи рассказали о захватившем в заложники своих детей жителе Петербурга
Китай обвинил США в создании хаоса для эгоистичных целей
Медведев предложил платить россиянам за ненормированный рабочий день
Звезда телешоу продал за огромные деньги бесплатный девайс и разгневал фанатов
В России заметили неожиданный позитивный эффект пандемии коронавируса
Россия после Карабаха получит средство борьбы с беспилотниками НАТО
Новости партнеров
Прослушать новость

Полиция пришла к хозяину ночного клуба из-за избитого Прилучного

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Полиция Калининграда собирается опросить владельца клуба «Завод» Владимира Семенова после анонимного заявления о том, что тот якобы подрался с актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 24 ноября.

Согласно показаниям свидетеля, Прилучный и Семенов подрались на втором этаже заведения. После получения заявления полиция пришла в клуб, однако не смогла встретиться с его хозяином. Отмечается, что тот вскоре прибудет в отделение полиции с адвокатом.

О том, что полиция Калининграда проводит проверку по факту получения Прилучным травм, ранее писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Уточнялось, что сотрудники полиции проверяют версию об избиении артиста «в ходе личного конфликта». Информация о том, что на Прилучного напал владелец клуба, ранее появилась в газете «Комсомольская правда».

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявил, что упал и ударился головой.

Предыстория: Избитый Прилучный подаст заявление в полицию и расскажет о произошедшем на ТВ
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Состояние Павла Прилучного: кто на самом деле изувечил звезду сериала «Мажор»
Избитый Прилучный подаст заявление в полицию и расскажет о произошедшем на ТВ
Друг Прилучного прокомментировал сообщение о госпитализации актера
Раскрыты подробности госпитализации Прилучного
Другие материалы рубрики
Культура00:0110 ноября

Страна шпионов, царей и олигархов

Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
10:1119 ноября

Российским звездам предрекли миллиардные потери из-за коронавирусных ограничений

07:2619 ноября

Мэттью Макконахи оценил свой шанс уйти в политику

02:0519 ноября

Раскрыты новые правила проведения «Евровидения-2021»

Культура00:02 4 ноября

«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»

Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
21:0518 ноября

Барецкий прокомментировал разборки на месте ДТП и вступился за пешеходов

20:3018 ноября

Стас Барецкий устроил дорожные разборки на месте ДТП

19:1518 ноября

Умерла звезда фильма «Альпийская баллада»

Культура00:03 2 ноября

Мужикам тут не место

Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
17:2918 ноября

В новых «Зачарованных» появится первый трансгендерный персонаж

16:4618 ноября

Витас призвал российских артистов прекратить ныть и «думать о бабле»

16:0318 ноября

ТНТ подаст в суд на возмутившегося сериалом «Перевал Дятлова» адвоката

Россия
Рошаль дал россиянам рекомендации по празднованию Нового года в пандемию
Райский совок
 
В Москве разобрали часть фасада «Олимпийского»
«Врач предлагал отказаться от сына — чтобы скорее отмучился»
Ваню спасет срочная операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в медицину
Заболеваемость ОРВИ превысила порог почти в половине регионов России
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Китай обвинил США в создании хаоса для эгоистичных целей
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Уставшим от плохой воды из-под крана китайцам удалось поджечь ее
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Лавров отказал Западу в возможности «рулить в мире»
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Еще одна страна захотела купить российскую вакцину от коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Белорусам пообещали не омрачать Новый год
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Российские военные с собаками отправились разминировать Нагорный Карабах
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Белоруссия анонсировала расширение санкций против ЕС
Президент Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны
Игра в нестабильность
В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
Все материалы
Экономика
Глава «Тинькофф» избавился от акций «Тинькофф»
Дорожная паутина
Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Европе предсказали проблемы из-за долгов
Вне зоны доступа
5G в России под угрозой. Почему развернуть сети в стране оказалось так сложно и дорого?
«Роснефть» обеспечит экологическое лидерство за счет новых разработок
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Названа стоимость российской вакцины для зарубежных рынков
Все материалы
Силовые структуры
Устроившему бойню на аэродроме в Воронеже солдату предъявили обвинение
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Главу российского отдела МВД заподозрили в организации убийства
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Пожар в российской исправительной колонии попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Раскрыт следующий флагман Xiaomi
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Самый новый iPhone внезапно подешевел
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Найдено блокирующее проникновение коронавируса в организм вещество
Брат за брата
Кровавые войны, набеги на храмы и захват Англии: Assassin’s Creed Valhalla
Все материалы
Спорт
Голкипер пробил по своим воротам в матче чемпионата Германии
Елизавета Туктамышева«Такой мы ее еще не видели»
Трусова и Косторная провалили Гран-при России. Их опередила 23-летняя Туктамышева
Россиянин Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP
Партнерский материал
Гвардиоле и миллиард не поможет. Моуринью накажет «горожан»?
Букмекеры ошиблись в прогнозах на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». На этом можно выиграть деньги
«Манчестер Юнайтед» обыграл новичка АПЛ благодаря голу с пенальти
В погоне за «лисами»
Столкновение «Лестера» с «Ливерпулем» и суперматч «Сити» с «Тоттенхэмом» — главные интриги тура АПЛ
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и вышел на первое место в АПЛ
Все материалы
Культура
Жигунов опроверг появление Заворотнюк на телевидении
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
В Моргенштерне и Little Big увидели спасение новогодних телешоу
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Назван возможный преемник Джигарханяна
Попавший в больницу Прилучный показал вид из окна
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Предустановку отечественных приложений на все смартфоны россиян решили перенести
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Зрительница приехала на место съемок популярного реалити-шоу и умерла
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
Неизвестные сожгли машину российской журналистки
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
Нелепая ошибка в рекламе ресторана развеселила интернет
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе духов
Никита Михалков и Татьяна Михалкова «А какие ножки-то!»
Как «девочка-скелет» стала одной из лучших моделей СССР и покорила сердце звезды советского кино
Фанаты увидели копию Билли Айлиш во внешности рэперши на фото с Lamborghini
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Невеста случайно нашла заготовленное женихом для нее кольцо и разочаровалась
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Женщина покрыла татуировками все тело за миллионы рублей и перешла на гениталии
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Внезапная прихоть принесла мужчине 42 миллиона рублей
Моложавая 58-летняя женщина назвала проверенный способ сохранить красоту
Юноша попал под грузовик и лишился всей нижней части тела
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Диетолог поделилась рецептом вкусного картофеля с необычным ингредиентом
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport
Пройдут везде: экстремальные вездеходы из России
Уникальные монстры, которые пройдут там, где навеки застрянет и джип, и трактор
Дилеры назвали самые популярные у россиян автомобильные опции
Забытые японские спорткары, которые вас удивят
Вспоминаем экзотику Страны восходящего солнца
У Kia Sportage появилась «черная» спецверсия
Любимые китайские кроссоверы россиян
Рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей в России в 2020 году
Nissan представил Note нового поколения
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре
Определена цена самых дешевых комнат в Москве
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Россиян предупредили о «ядовитой» мебели из ДСП
Все материалы
Нацпроекты
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы