Друг Прилучного прокомментировал сообщение о госпитализации актера

Друг Павла Прилучного Илья Васильев заявил, что актер находится на съемках. Его слова передает Telegram-канал Life Shot в понедельник, 23 ноября.

«У него все хорошо, жив, здоров! Откуда такая информация разлетелась, что он в больнице?» — сказал приятель артиста.

Васильев также выложил в Instagram видео со съемок сериала «В клетке», намекнув, что Прилучный находится на площадке вместе с ним.

Ранее источники РИА Новости, телеканала «360» и газеты «Комсомольская правда» сообщили, что Прилучный был госпитализирован в Первую городскую больницу имени Пирогова в Москве. Отмечалось, что артиста избили, у него якобы диагностировали перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы. Сам Прилучный выложил в Instagram видео, на котором показал вид из окна медучреждения.