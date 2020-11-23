Попавший в больницу Прилучный показал вид из окна

Попавший в Первую городскую больницу (ГКБ №1) имени Пирогова российский актер Павел Прилучный показал вид из окна. Он опубликовал видео в Instagram-сторис.

На кадрах актер стоит возле окна и снимает панораму Москвы, при этом лицо в кадре он не показал. «Красота», — произнес он шепотом, не комментируя свое местонахождения.

По информации издания Baza, Прилучного госпитализировали с переломом черепа, он находится в ГКБ №1 имени Пирогова. Актер сам обратился в больницу, врачи решили оставить его на некоторое время для лечения.

Однако, по сведениям Telgram-канала «112», актер 21 ноября пребывал в Калининграде, где упал на асфальт и разбил левую сторону лица. По прилете в Москву он сам обратился в медучреждение.

23 ноября появилась информация о том, что российского актера Павла Прилучного избили в Москве. Как отмечал Telegram-канал «Hue», у актера диагностировали перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы.

Павел Прилучный наиболее известен ролями в сериалах «Мажор», «Закрытая школа» и «Квест». Он также снялся в фильмах «Любовь с ограничениями», «На игре», «Соловей-Разбойник» и сериалах «Метод Фрейда», «Клуб» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика».