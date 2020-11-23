Раскрыты подробности госпитализации Прилучного

Актер Павел Прилучный, попавший в Первую городскую больницу имени Пирогова в Москве, находится в многопрофильном отделении. Подробности госпитализации артиста сообщает РИА Новости.

В то же время источник телеканала «360» заявил, что сильно избитый Прилучный находится в платном отделении травматологии.

Осмотревшие артиста врачи вызвали полицию, которой Прилучный сказал, что на него «напали», передает источник газеты «Комсомольская правда». Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего.

В ночь на 23 ноября попавший в больницу актер выложил в соцсети видео, на котором демонстрирует вид из окна медучреждения. Ранее появилась информация о том, что Прилучного избили в Москве, у него якобы диагностировали перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы.