Российского актера Павла Прилучного избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Hue».

«В Москве сильно избили актера Павла Прилучного. У него перелом лицевого скелета, ссадины головы, ушибы», — уточняется в сообщении.

По информации канала, ближайшие две недели Прилучный проведет в платной травматологии одной из столичных клиник.

В конце октября «расставшихся» актеров Павла Прилучного и Мирославу Карпович застали за совместными покупками в супермаркете. Накануне «Комсомольская правда» сообщила, что артист расстался со своей любовницей и пожелал вернуться к бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце. Однако Муцениеце оказалась не в курсе подобных планов.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. Весной актриса выложила серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.