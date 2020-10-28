Агата Муцениеце оказалась не в курсе планов Прилучного вернуться к ней

Актриса Агата Муцениеце оказалась не в курсе планов ее бывшего супруга, актера Павла Прилучного, возобновить с ней отношения. Об этом заявил менеджер артистки, пишет Telegram-канал Super в среду, 28 октября.

«Павел Валерьевич о своих планах и желаниях нам не докладывал. Агата настолько сейчас занята, ей некогда заниматься этими вопросами, возвратом», — подчеркнул представитель Муцениеце. Он добавил, что актриса ничего не знает о том, что происходит в жизни Прилучного, в том числе и о состоянии его отношений со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

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Ранее в среду газета «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег Прилучного сообщила, что актер расстался со своей любовницей Мирославой Карпович и пожелал вернуться к жене. Причиной расставания собеседники издания назвали слухи о грядущей женитьбе, которые распускали близкие Карпович.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. Весной актриса выложила серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.