Стало известно об истории романа Прилучного и звезды «Папиных дочек»

Один из артистов, играющих вместе с актером Павлом Прилучным и звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович в спектакле «Косметика врага», рассказал, как развивался роман пары. Его слова в четверг, 16 июля, приводит «7 дней».

«Сначала Павла Мирослава раздражала. Неудивительно: она постоянно создавала склоки в труппе. Но она раз за разом пыталась наладить с Павлом контакт. То бокал вина ему поднесет в перерыве, то за плечо обнимет. Что из этого получилось, теперь знают все», — рассказал оставшийся анонимным актер.

Он также поведал о том, что сначала Прилучный хотел вывести Карпович из спектакля, но передумал, когда та изменила линию поведения: «Начались такие типичные женские штучки: кокетливый смех, закатывание глазок... И Павел вдруг стал смотреть на эту девицу совершенно другими глазами».

Ранее в начале июля известная по роли в сериале «Папины дочки» Карпович отреагировала на угрозы в соцсетях из-за слухов о романе с Прилучным. Она также отказалась подтверждать отношения с актером.

В конце июня сообщалось, что Карпович начали критиковать после появления фотографии, на которой она запечатлена на совместной прогулке с Прилучным.

В конце февраля стало известно, что Прилучный разводится со своей супругой Агатой Муцениеце. В апреле она опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии мужа и его алкоголизме в период самоизоляции.

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