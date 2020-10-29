«Расставшихся» Прилучного и Карпович застали за совместными покупками

После сообщений в СМИ о расставании актеров Павла Прилучного и Мирославы Карпович звездную пару застали за совместными покупками в супермаркете. Об этом сообщает Telegram-канал Super в четверг, 29 октября.

Отмечается, что пара посетила магазин после совместного спектакля, а потом отправилась в загородный дом в одном из элитных подмосковных поселков.

Накануне газета «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег Прилучного сообщила, что артист расстался со своей любовницей и пожелал вернуться к бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце. Представитель Муцениеце заявил, что артистка не в курсе подобных планов.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне.