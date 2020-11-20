Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде со своим коллегой Расселом Кроу. Об этом сообщает журнал GQ.

Артист отметил, что звезда «Гладиатора» негативно высказывался о нем еще 15 лет назад. «Вдруг из ниоткуда он заявил: "Я не такой продажный, как Роберт Де Ниро, Харрисон Форд или Джордж Клуни". Откуда это, черт возьми, взялось?» — удивился Клуни.

Артист вспомнил, что в разное время у него также были разногласия с журналистами издания таких медиа, как TV Guide и Washington Post. Он признался, что устал от конфликтов с коллегами. По словам актера, теперь ему куда более интересен просмотр шоу модели Крисси Тейген.

В 2018 году Джордж Клуни был признан самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes. За год он сумел заработать 239 миллионов долларов, несмотря на то, что в 2018-м не вышло ни одного кассового хита с его участием. Большую часть заработка составила прибыль от продажи компании-производителя текилы Casamigos, одним из основателей которой был Клуни.