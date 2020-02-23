Поместье Клуни за 15 миллионов долларов затопило

Поместье голливудского актера Джорджа Клуни в Великобритании затопило из-за наводнения. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, под водой оказалась большая часть участка звезды, включая теннисный корт и веранду летнего домика. При этом само здание XVII века, занесенное в британский список представляющих особый интерес зданий, не пострадало.

Причиной наводнения стал шторм «Деннис», обрушившийся на Великобританию. Из-за ненастья из берегов вышла река Темза, которая окружает остров с поместьем.

Отмечается, что Джордж Клуни купил недвижимость в 2014 году. Участок был выставлен на продажу за 9,7 миллионов долларов (621 миллион рублей), однако сколько актер заплатил за него в итоге, неизвестно. На данный момент его стоимость оценивается в 15,5 миллионов долларов (993 миллиона рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!