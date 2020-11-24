Избитый Прилучный подаст заявление в полицию и расскажет о произошедшем на ТВ

Актер Павел Прилучный, оказавшийся в больнице с травмами, подаст заявление в полицию. Об этом заявила его агент Екатерина Сычева, передает телеканал «360».

Сычева подтвердила, что актер попал в больницу после нападения неизвестных.

В беседе с «Пятым каналом» Сычева объявила, что не может раскрыть подробности произошедшего, поскольку эту историю эксклюзивно продали на телевидение. «Мы уже продали историю одному телеканалу, не можем подробностей рассказывать», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что состояние Прилучного, госпитализированного с травмами лица в Москве, оценивается как стабильное. Сычева рассказала, что артист восстанавливается под присмотром специалистов и пока не обращался в полицию.

В ночь на 23 ноября СМИ сообщили, что Павел Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.