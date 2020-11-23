Представитель Павла Прилучного рассказала о его состоянии

Состояние российского актера Павла Прилучного, который накануне был госпитализирован с травмами лица, оценивается как стабильное. Об этом в беседе с ТАСС рассказала представитель артиста Екатерина Сычева.

«Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов», — сказала она. По информации ТАСС, Прилучный не написал заявление в полицию.

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. Сообщалось, что у него были диагностированы перелом лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

К медикам Прилучный обратился сам, заявив, что упал и ударился головой.